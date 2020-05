Keine Rettung für die Dörfer : Die Grünen beißen im Landtag beim Thema Braunkohle auf Granit

Düsseldorf In der Kohledebatte des Landtags greifen die Grünen zu großen Geschossen: Die Landesregierung verrate Bürgerinteressen zu Gunsten von RWE, schimpfen sie. Das Echo ist gewaltig - und zwar aus vier Fraktionen.

Die Grünen haben die nordrhein-westfälische Landesregierung aufgefordert, sowohl für den Erhalt des Hambacher Forsts als auch der Dörfer am Tagebau Garzweiler zu sorgen. Im Düsseldorfer Landtag warf die Klimaschutz-Expertin der Grünen-Fraktion, Wibke Brems, der Regierung vor, in ihrer Braunkohlepolitik Geschäftsinteressen des Energiekonzerns RWE vor die Interessen Betroffener zu stellen.

Die Landesregierung will die Leitentscheidung für das Rheinische Revier bis zum Jahresende an die neuen Kohlebeschlüsse anpassen. Bis zum Sommer soll ein Entwurf vorliegen.

Sowohl die Regierungsfraktionen von CDU und FDP als auch die beiden übrigen Oppositionsfraktionen, SPD und AfD, nahmen die Grünen in die Zange und warfen ihnen unredliches Taktieren auf dem Rücken der Tagebau-Anrainer vor. „Alles, was bislang im Rheinischen Revier durch RWE stattfindet, findet auf Basis der Leitentscheidung aus dem Jahr 2016 statt, der ihre Partei hier im Landtag in Kenntnis des Pariser Abkommens zugestimmt hat“, stellte Pinkwart fest.

Der CDU-Abgeordnete Thomas Schnelle sagte: „Der Prozess ist in vollem Gange, ein Stopp wäre viel zu spät.“ Während in den fünf Umsiedlungsorten Ende 2016 noch 1566 Menschen gelebt hätten, sei es jetzt nur knapp die Hälfte. Für 80 Prozent der Anwesen gebe es bereits Einigungen mit RWE. Die weit überwiegende Mehrheit mache sich also auf den Weg oder wohne schon in neuen Orten.