NRW-Innenministerium : Kriminalität in der Krise gesunken

Kriminalität in der Krise gesunken

Düsseldorf Weniger Wohnungseinbrüche, weniger Taschendiebstähle, weniger Raum – die Zahl der Delikte hat abgenommen. Vor allem bei häuslicher Gewalt hatten Experten mit einem Anstieg gerechnet.

Die Corona-Krise wirkt sich auf die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen aus: Aktuelle Zahlen des Innenministeriums, die unserer Redaktion vorliegen, zeigen einen deutlichen Rückgang der Delikte in vielen Kriminalitätsfeldern seit Beginn der Pandemie in Deutschland.