Monheim : Monheimer Lions spenden Masken für Altenheime

Monheim Die Bewohner von drei Seniorenheimen sowie Kinder und Jugendliche wurden von den Monheimer Lions bedacht. Durch Vermittlung des Distrikt-Governors des Bereichs Rheinland Süd, Burkhard Lingenberg, standen den Monheimer Lions 200 der gefragten FFP2 Schutzmasken zur Verfügung.

Nachdem Lingenberg schon vor einigen Wochen zwei Monheimer Seniorenheime mit diesen Schutzmasken ausgestttet hatte, machte er sich nun gemeinsam mit dem Präsidenten des Lions Club, Bernd Stephan, und dem Vorsitzenden des Fördervereins der Monheimer Lions, Peter Becker, zum Alloheim am Ernst-Reuter-Platz, zum Marienheim an der Alten Schulstraße und zum Diakoniezentrum am Berliner Platz auf, um auch diese Häuser mit Masken auszustatten. „In den Seniorenheimen haben wir einen sehr großen Verbrauch an Schutzmasken,“ freute sich Caroline Heyde, Leiterin des Alloheims, „denn bei der Pflege der uns anvertrauten älteren Menschen ist es unmöglich, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten.“ Auch in den anderen Seniorenheimen wurde die Spende dankbar angenommen. „Dank der Ausstattung auch mit FFP 2 Masken haben wir keine Corona-Erkrankung in unseren Häusern,“ sagt Ulrike Nehrke, Leiterin der beiden Diakonie Häuser.