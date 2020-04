Training in Corona-Zeiten : Tänzer im „Homeoffice“

Gelsenkirchen/Wuppertal Auch an Berufstänzern geht die Corona-Krise mit gesperrten Theatern nicht spurlos vorbei. Proben alleine daheim geht schwerlich. Flexible Lösungen müssen her.

In Corona-Zeiten gehen auch Profitänzer mitunter ungewohnte Schritte. Mitglieder einiger Tanzensembles trainieren nicht nur alleine in den eigenen vier Wänden, sondern üben mit dem ein oder anderen Kollegen zusammen in Video-Telefonaten.

Am Musiktheater im Revier bleiben die Tänzer daheim am Ball - so gut es die Umstände erlauben. In normalen Zeiten werde in Gelsenkirchen im Team an fünf Tagen die Woche intensiv trainiert. Nach nun aber schon vier Wochen Ersatzübungen Zuhause spüre man einen Rückstand, erzählen zwei Tänzer der MiR Dance Company, Chiara Rontini und Alessio Monforte.