Gastbeitrag : „Es ist ein täglicher Kampf in der Konzertbranche“

„Es ist ein täglicher Kampf in der Konzertbranche“

Seit über 25 Jahren arbeite ich mittlerweile in der Livebranche. Sie galt stets als krisensicher, war immun gegen die negativen Folgen der Digitalisierung für Künstler und Kulturvermittler. Die Situation hat sich nun schlagartig geändert, die Live-Szene wurde gleichsam von einem Tag auf den anderen abgeschaltet.

Worst Case Szenario, für das niemand einen Plan in der Tasche hatte.

Nun ist es ein täglicher Kampf in unserem Bereich der Konzertveranstalter: welche Shows müssen sofort verschoben werden, welche können noch etwas warten. Ab wann dürfen wohl wieder Konzerte stattfinden, und wie viele Menschen dürfen diese Konzerte dann maximal besuchen? Es geht hier nicht um Leben und Tod, aber sehr wohl um Existenzen. Musiker, Bands, Veranstaltungstechniker, Werbetreibende und Künstleragenturen sind von einem Tag auf den anderen ihrer Einkünfte beraubt. Zum Glück laufen erste Hilfsprogramme an, von der öffentlichen Hand, aber auch private Aktionen wie handforahand oder Cologne Culture Stream. Diese Initiativen sammeln Spenden für Musiker, Clubs und Freiberufler im Kulturbereich, deren Einnahmen gerade auf Null gefahren sind. Das Kulturzentrum Zakk wiederum startet einen Hilfsfond für Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund der Situation in eine prekäre Lage geraten sind. Er speist sich unter anderem aus dem Verkauf von Merchandising-Artikel über einen Soli-Shop.