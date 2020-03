Wintersport : Langlaufvergnügen in Osttirol

Osttirol ist ein Refugium für Wintersportler, die dem Massentourismus nichts abgewinnen können. Besonders für Skilangläufer gibt es mit 370 Kilometern bestens gespurter Loipen ausgezeichnete Bedingungen.

In vielen der von über 3000 Meter hohen Gipfeln umsäumten Täler trifft man ähnliche Verhältnisse an. Das Defreggental gleich hinter dem Felbertauerntunnel ist eines der kältesten Täler Österreichs, das bis nach Ostern als schneesicher gilt. Wenn hier die Temperaturen unter minus 20 Grad fallen, gibt es zuweilen den aus Kanada und den USA bekannten Champagner-Schnee. Eine wunderschöne Loipe führt vom Oberen See hinauf auf den 2052 Meter hohen Staller Sattel, der Osttirol mit dem italienischen Südtirol verbindet. Schneewanderer setzen vom Sattel ihre Touren bis in das Antholzer Tal auf italienischer Seite fort. Fantastische Loipen bieten auch das Kalsertal am nahen Großglockner und das Virgental am Großvenediger. Auf angebotenen Schneeschuhtouren lassen sich Gämsen, Steinböcke, Steinadler und (nahe des Tauernhauses) auch Bartgeier beobachten.

Das zentral gelegene Lienz eignet sich ausgezeichnet als Startpunkt für diejenigen, die in den unterschiedlichsten Tälern Osttirols unterwegs sein möchten. Der Obmann des Tourismusverbandes Osttirol, Franz Theurl, freut sich besonders darüber, dass immer mehr Jugendliche ihren Winterurlaub in seiner Heimat verbringen. „Der Skilanglauf ist wieder im Kommen“, stellt er mit Genugtuung fest. So mancher hatte in den vergangenen Jahren behauptet, Osttirol hätte mit seiner Naturverbundenheit den Tourismusboom verschlafen. Die Reaktio-

nen der Besucher bestärken ihn nun darin, mit den traditionellen, dezentralen Strukturen den richtigen Weg gegangen zu sein. Theurl ist ein erfahrener Skilangläufer, nahm in den 80er Jahren an vielen internationalen Rennen, wie dem Wasalauf teil und mag es gern etwas sportlicher. Sein Tipp für echte Langlauf-Fans ist eine Tour durch das Hochpustertal von Lienz über Toblach nach Cortina d`Ampezzo. Die 85 Kilometer lange Strecke führt parallel an einer Eisenbahntrasse entlang. Von jedem Bahnhof kann man die Rückreise antreten.