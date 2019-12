Kostenpflichtiger Inhalt: Derzeit eher Kloake als Fluss... : Wie die Seine endlich wieder sauber werden soll

Gehört zu Paris wie der Eiffelturm: die Seine. Foto: dpa/Ian Langsdon

Paris Die Hausboote am Ufer in Paris leiten ihr Abwasser ungeklärt in den Fluss. Das soll sich nun ändern. Das hat auch mit den Olympischen Spielen 2024 zu tun.