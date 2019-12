Kostenpflichtiger Inhalt: Finnlands Hauptstadt geht neue Wege : Helsinki wächst – in die Tiefe und unter der Erde

Eins der ersten unterirdischen Gebäude war 1969 die Tempelplatz-Kirche. Heute ist sie eine der großen Touristenattraktionen Helsinkis. Foto: Stadt Helsinki

Platz an der Oberfläche ist auch in der finnischen Hauptstadt knapp. Deswegen baut man dort kurzerhand in die Tiefe: Kirche, Schwimmbad, Museum. Im Ernstfall können dort unten 700.000 Einwohner Schutz finden.