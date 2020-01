Deutschland : Schatzsuche in der Silberstadt

Reich wurde Freiberg in Sachsen durch den Abbau edler Metalle. Heute führen ehemalige Bergarbeiter durch das Labyrinth tief unter der historischen Altstadt.

Wer Schätze nicht nur suchen, sondern auch finden will, muss erst mit „Glück auf!“ grüßen und dann unter Tage gehen. Senkrecht fährt man ein, 150 Meter tief, was sich ziemlich lange anfühlt, obwohl es nur knapp eine Minute dauert. Weil man sich eben nicht in einem komfortablen Fahrstuhl langweilt, sondern mit einer Gruppe Gleichgesinnter in einem echten, ratternden Förderkorb steht, und es darin so eng ist, dass man sich kaum bewegen kann. „Bitte nicht verloren gehen“, sagt zur Begrüßung in der Grube dann Peter Richter, der hier in den 60er-Jahren noch als Hauer gelernt hat. „Das Gestein unter Freiberg ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Wer sich nicht auskennt, findet nie wieder raus.“