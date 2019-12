Unterwegs mit dem Motorrad : Motorradtouren im Sauerland - das sind die schönsten Strecken

Das Sauerland zählt zu den schönsten Motorradregionen für landschaftsliebende Biker. Es begeistert mit abwechslungsreichen Strecken, interessanten Sehenswürdigkeiten und bikerfreundlicher Gastronomie.

Im Land der 1000 Berge warten serpentinenreiche Strecken auf entspannte Biker, die ganz ohne Stress gemütliche Touren fahren möchten. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, auf der Tour eine Pause einzulegen oder bei einem Abstecher die Sehenswürdigkeiten der Region kennenzulernen. Im Sauerland lautet die Devise „Reisen statt Rasen“. Unterwegs lohnt es sich deshalb, auch einmal an besonderen Plätzen vom Motorrad abzusteigen und die Umgebung bewusst wahrzunehmen.

Motorradfahrer im Sauerland schätzen als Ausflugsziele vor allem gute, bikerfreundliche Gastronomie wie Cafés, Restaurants oder kultige Imbissbuden. Auch die zahlreichen Gewässer sind bei Motorradfahrern sehr beliebt, zudem laden am Biggesee oder an der Sorpetalsperre die bekanntesten Bikertreffs der Region zum Stopp ein.

Welche Strecken im Sauerland eignen sich für Motorradtouren?

Unter dem Motto „Reisen statt Rasen“ erkunden Biker die abwechslungsreiche Landschaft der Region ganz entspannt auf dem Motorrad. Zu den beliebtesten Ausfahrten zählt die 255 km lange Hochsauerland-Tour. Die aussichtsreiche Fahrt beginnt am Kurpark in Winterberg und führt über schöne Nebenstrecken durch das Sorpetal, über Olsberg und Brilon entlang des Diemeltals durch Usseln und zurück nach Winterberg. Mit weiten Panoramablicken punktet auch die 113 km lange Hochsauerland Höhenstraße. Sie verläuft parallel zur alten "Heidenstraße", die von Russland bis Frankreich führte.

Den Spuren des Heiligen Antonius folgen Biker ab Brilon auf der Nord-Süd-Tour durch Willingen, Medebach, Winterberg, Warstein und Büren. Der auch als „Fickeltünnes“ bezeichnete Heilige findet sich in vielen Kirchen der Region und galt als Beschützer des Viehs. Eine Alternative ist die West-Variante der Tour, die an der St. Antonius Kapelle in Möhnesee-Günne beginnt. Diese vielseitige und abwechslungsreiche Tour kann mit einer oder zwei Übernachtungen angenehm aufgeteilt werden.