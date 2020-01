Wanderfreude in Westfalen : So schön ist Wandern im Sauerland

So schön ist Wandern im Sauerland

Wanderfreude in Westfalen

Ob kurzer Spaziergang, Tagesausflug oder mehrtägige Wanderreise – im Sauerland geht es durch idyllische Landschaften mit sanften Bergen und romantischen Fachwerkdörfchen. Hier finden Sie die schönsten Wanderungen der Region.

Reizvoll und abwechslungsreich – so lässt sich eine Wanderung im Sauerland am besten beschreiben. Sowohl im Sommer als auch im Winter können Ausflügler die idyllische Natur der Region bei gesunder Bewegung an frischer Luft genießen.