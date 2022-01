Corona-Verstöße im Nationalpark Eifel : „Da erwarten wir von allen Gästen Respekt“

Ranger der Nationalpark-Wacht in einem Boot auf dem Rursee. Auf dem See werden Kontrollen gefahren, um unter anderem verbotenes Campen und Feuermachen am Nationalparkufer zu unterbinden. Foto: dpa/Katja Stephan

Schleiden Auch im zweiten Corona-Jahr war die Natur ein beliebtes Ausflugsziel. Im Nationalpark Eifel tief im Westen von NRW kamen zwar etwas weniger Besucher als im heißen Corona-Jahr davor - aber viele waren es dennoch. Allerdings: Mehr Respekt ist erwünscht.

Das Schutzgebiet in der Eifel ist der einzige Nationalpark in Nordrhein-Westfalen. In dem 11.000 Hektar großen Waldgebiet nahe der belgischen Grenze soll eine Wildnis entstehen. Auf mehr als der Hälfte wird die Natur sich selbst überlassen. Das Schutzgebiet gehört nach Nationalpark-Angaben bei ausländischen Touristen zu den hundert beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland.