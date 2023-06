Urlaub in der Region NRWs schönste Campingplätze am Wasser

Düsseldorf · Egal ob am See oder Fluss: In NRW liegen viele schöne Campingplätze direkt am Wasser. Was sie besonders macht und warum dort auch Nicht-Camper übernachten können. Wir stellen zwölf Campingplätze vor.

06.06.2023, 06:49 Uhr

Von Elena Eggert

Sie liegen alle in direkter Nähe zu Seen oder Flüssen, bieten zahlreiche Aktivitäten und auch Camping-Anfänger oder Luxus-Camper finden dort einen Ort zum Wohlfühlen. Aber die zwölf folgenden Campingplätze haben auch eine weitere Gemeinsamkeit: Der ADAC hat sie mit weiteren Plätzen als die schönsten in NRW benannt. Unter den Gesichtspunkten „ideal für Familien“, „beste Lage“ sowie „luxuriös“ hat der ADAC die Bewertungen auf seinem eigenem Campingportal Pincamp ausgewertet und so die besten Plätze gekürt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sind die 16 besten Campingplätze in NRW