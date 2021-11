Steigende Nachfrage und geringer Wettbewerb : Fliegen in Europa fast ein Fünftel teurer als vor der Pandemie

Fliegen in Europa fast ein Fünftel teurer als vor der Pandemie

Berlin Ob Kurz- oder Langstrecke: Flugtickets kosten teils deutlich mehr als vor der Corona-Krise. Das teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit.

Fliegen ist spürbar teurer als vor der Corona-Krise. Tickets für innereuropäische Flüge von Deutschland aus kosteten im September fast 19 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Montag mitteilte. Grund seien die anziehende Nachfrage und der teilsweise geringe Wettbewerb, weil die ursprünglichen Kapazitäten noch nicht wieder erreicht seien. Die Preise für innerdeutsche Flüge kletterten um 12,5 Prozent und für Langstreckenverbindungen - also interkontinentale Flüge - um gut drei Prozent. Insgesamt beläuft sich das Plus auf knapp zehn Prozent.