Thailand : Zu Besuch auf Thailands größter Insel

Prachtvolle Tempelanlagen, feinste Sandstrände, die natürliche Herzlichkeit der Thais und ganz viel Exotik – Phuket gehört zu den beliebtesten Inseln Südostasiens. Ihr Ruf ist dennoch nicht der beste. Dabei hat sie mehr zu bieten als Party- und Pauschaltourismus.

Phuket wird gerne auch als „Mallorca Thailands“ bezeichnet. Zugegeben, das trifft den Nagel auf den Kopf. Denn wie auf der spanischen Mittelmeerinsel gibt es auf Phuket Orte für jeden Geschmack – von „Ballermann“ bis Naturoasen. In den 1990er-Jahren war Thailands größte Insel noch ein wahres Paradies. Hotspots wie Patong, Karon und Kata im südlichen Teil haben jedoch ihren ehemaligen Charme verloren. Sonne, Strand und Nachtleben locken für vergleichsweise wenig Geld Touristenscharen aus aller Welt an.

„Dabei birgt Phuket abseits dieser massentouristischen Pfade auch eine Vielzahl von abgelegenen Ecken und wilden Stränden“, berichtet Anong Bunmi, Masseurin am Kata Beach. „Für alle, die es gerne etwas einsamer haben.“ Schmale Straßen schlängeln sich durch üppig grüne Berge, felsumrandete Buchten und bunte Häuschen prägen unverbaute Landschaftszüge. Zu diesen ruhigeren Spots gehört auch der idyllische Strand von Mai Khao im Nordwesten. Er ist der ideale Ort, um zu relaxen und eine, man glaubt es kaum, nahezu unberührte Natur sowie dörfliches Thai-Ambiente gleichermaßen zu genießen. In den gemütlichen Strandbuden treffen sich Expats, Einheimische und Urlauber zum Sundowner – chillige Reggae-Atmosphäre statt „Sex, Drugs and Rock’n’Roll“.

Wenn man nicht gerade auf schrille Lichtreklamen oder über dichte Liegestuhlreihen, sondern nur auf das Meer mit all seinen Farbnuancen blickt, kann sogar auf Phuket die Zeit stehen bleiben. Die Andamanensee wird hier bis zu 30 Grad warm. Und bei allen Veränderungen auf dem Festland hat sich im kristallklaren Wasser auch etwas Gutes getan: „Die Korallengärten wachsen wieder an der Westküste zwischen Kamala und Surin“, verkündet Dive Master Tao Sithong. „Auch die bunten Tropenfische, die sich immer mehr auf die vorgelagerten Taucherinseln von Similan zurückgezogen hatten, kehren langsam hierher zurück.“ Ganze Fischschwärme tummeln sich zwischen dem nördlichen Ende von Kamala Beach und Laem Singh.

Eine Tour durch diese Insellandschaft ist ein Erlebnis für sich. Mal steigt man auf einer Insel aus, um durch ein muslimisches Fischerdorf zu streifen. Oder man schippert im Schlauchboot zu zweit durch enge Kanäle mit tiefen Felsbögen. Es stört nicht einmal, dass es gelegentlich zu Schlauchboot-Stau kommt, weil die Natur rundherum so beeindruckend ist. Im Gedächtnis bleiben vor allem die bizarren Formen und Farben der steilen Kalksteinfelsen, die ihre Spitzen in den Himmel recken.

Eine reine Urlaubsdestination wie Phuket kann sich zwar nur schwer mit der kulinarischen Vielfalt Bangkoks vergleichen. Doch in den letzten Jahren hat sich die Insel zu einem kleinen Paradies für Foodies gemausert. „Exzellentes Streetfood gibt es bei Go Benz in Phuket Town, die vermutlich berühmteste Garküche auf der ganzen Insel“, verrät Anong. Seit mehr als 15 Jahren wird dort das authentische Reisgericht Khao Tom Haeng mit knusprigen Schalotten und in Sojasoße mariniertem Schwein serviert. „Das Restaurant ist schon halbvoll, bevor überhaupt die erste Bestellung aufgenommen werden kann“, sagt die Masseurin und lacht. „Und da es nach dem Mondkalender öffnet, stehen Touristen ab und zu auch vor verschlossenen Türen.“