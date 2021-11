Tirol : Von Grabrechten und einer Schnapsidee

Erstmals wurden die Wurzeln der kultivierten Enzianpflanzen in diesem Herbst geerntet – zur Freude von Hermann Lorenz (2. v. l.), seinen Mitarbeitern und Wendelin Juen von der Landwirtschaftskammer Tirol (r.). Foto: Brigitte Geiselhart/Picasa

Im Tiroler Bergdorf Galtür dreht sich in diesem Herbst noch mehr um den Gelben Enzian als in anderen Jahren. Unsere Autorin war bei der Ernte dabei.

Die Sonne strahlt, aber es ist eiskalt. In der Nacht hat es gefroren – und das Mitte Oktober. Doch heute ist Erntezeit. Also warm anziehen, vor allem gutes Schuhwerk an die Füße. Treffpunkt ist bei der Bielerhöhe am Silvretta-Stausee auf einer Meereshöhe von gut 2000 Metern. Unmittelbar an der Grenze zwischen den Gemeinden Gaschurn im Vorarlberger Montafon und Galtür im Tiroler Paznaun. Mit Spitzhacke auf dem Rücken geht’s zu Fuß noch eine Stunde in den Berg hinein. Dann beginnt die eigentliche Arbeit. Objekt der Begierde ist die Wurzel des Enzians. Die des Gelben Enzians, genauer gesagt.

Enzianwurzeln ausgraben – ist das überhaupt erlaubt? Für Galtürer Bürger schon, vorausgesetzt man ist mit Fortuna im Bunde und zählt zu den 13 Glücklichen, die für diese ganz spezielle Ernteerlaubnis jedes Jahr aufs Neue ausgelost werden. Alfons Sonderegger gehört im Herbst 2021 dazu – nicht zum ersten Mal. „Immer wieder ein besonderes Erlebnis“, sagt der 61-Jährige. Im normalen Leben ist er Lehrer und Leiter der Grundschule im Nachbardorf Mathon, begeisterter Wanderer und ein sehr naturverbundener Mensch. Auf einem ihm zugeteilten Areal darf er jetzt bis zu 100 Kilogramm der sagenumwobenen Wurzel mit nach Hause nehmen, um sie dann daraus sechs bis sieben Liter des heißbegehrten Enzianschnapses – des „Galtürer Enzner“ – brennen zu lassen. Nur für den familiären Eigenverbrauch, versteht sich.

Info Enzianernte in Tirol Enzian als Heilpflanze Enziane (lateinisch: „Gentiane“) verdanken ihren Namen dem illyrischen König Gentius, der um 500 vor Christus die Pflanzen erstmals aufgefunden und sie zur Behandlung der damals grassierenden Justinianischen Pest eingesetzt haben soll. Der Gelbe Enzian wurde als Heilpflanze auch von Pfarrer Sebastian Kneipp sehr geschätzt. Den Bitterstoffen seiner Wurzel werden eine appetitanregende und verdauungsfördernde Wirkung zugeschrieben. Die Pflanze besiedelt kalkreiche Magerwiesen, Hochstaudenfluren und Gebüsche in den Alpen zwischen 2000 und 2600 Metern. Der Gelbe Enzian ist potenziell gefährdet und deshalb vollkommen geschützt. Galtür Galtür liegt im Tiroler Paznauntal an der Grenze zu Vorarlberg.

Natürlich ist man am Berg gleich per Du. „Unser Enzner ist nicht einfach nur ein Schnaps. Er ist eine Medizin, die gegen fast alles hilft“, erzählt Alfons. „Seine Geschichte wurde 2013 in die Liste des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen.“ Zwar sei das Grabrecht in Galtür bereits um 1705 urkundlich erstmals erwähnt. Das Privileg, eine begrenzte Menge der seit den 1960er-Jahren geschützten Pflanzen zu ernten, habe man sich allerdings vor Gericht erstreiten müssen. „Wem das Glück am Kirchtag im September hold war, der bleibt allerdings für die nächsten drei Jahre von der Verlosung ausgeschlossen“, erzählt Alfons.

In schwierigem Terrain geht Alfons Sonderegger behutsam vor. Foto: Geiselhart/Brigitte Geiselhart

Aber blüht der Enzian nicht grundsätzlich blau, so wie es der gute Heino immer vorgesungen hat? Eine offenbar ziemlich laienhafte Frage, die aber von Alfons schnell aufgelöst wird. Es gibt nämlich auch weiß, zartviolett, purpurn oder bräunlich blühende Arten, den Frühlingsenzian, den stengellosen Glockenenzian, den Fransenenzian, den Schnee- oder den Schlauchenzian. Und es gibt den Gelben Enzian, der eine gewisse Sonderstellung einnimmt. Wegen der goldgelben Farbe seiner fünf- bis sechszipfeligen Kronenblätter, seines kräftigen Stängels, der weit über einen Meter groß werden kann. „Ausgegraben werden dürfen nur Wurzeln von Enzianen, die im Sommer geblüht und auch bereits ausgesamt haben“, erzählt Alfons. „Man muss sehr behutsam vorgehen. Dann schadet man den Pflanzen nicht. Sie entwickeln sich im nächsten Frühjahr normal weiter, weil Teile der weitverzweigten Wurzeln in der Erde bleiben.“

Den Galtürer Enzianschnaps gibt es nicht zu kaufen. Bis jetzt. Doch das wird sich ändern. Im Tiroler Bergdorf hat man nämlich schon vor ein paar Jahren mit einer echten Schnapsidee Geschichte geschrieben. In Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Tirol und der Freisinger Agrarbiologin Centa Kirsch hat der Brenner Hermann Lorenz 2017 ein Pilotprojekt gestartet und auf einer Wiese vor Galtür 12.000 vorgezogene Enzianpflanzen kultiviert. Jedes Jahr um einige tausend Pflanzen erweitert, wächst der gelbe Enzian mittlerweile auf mehr als 5000 Quadratmetern – und die ersten Pflanzen kommen erstmals zur Ernte.“ Dass der Sicherung und Optimierung der Qualität seines exklusiven Produkts höchste Priorität einzuräumen ist, liegt nicht nur für Hermann Lorenz auf der Hand. So haben die Tiroler Landwirtschaftskammer und die deutsche Universität Hohenheim eine Kooperation gestartet, um das Projekt wissenschaftlich zu begleiten.