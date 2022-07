Beliebter Wachmacher am Morgen : Goldene Milch - so geht das würzige Trendgetränk

Goldene Milch - so geht das würzige Trendgetränk

Beliebter Wachmacher am Morgen

Goldene Milch wird immer mehr zum beliebten Wachmacher am Morgen. Foto: Shutterstock/Kabachki.photo

Düsseldorf Ein Hauch Zimt, scharfer Ingwer, Pfeffer, Nelke und etwas Muskatnuss, Kurkuma, Kardamom und Milch – fertig ist das Trendgetränk aus der ayurvedischen Küche. Die Goldene Milch gilt als absolutes Powergetränk. Wie sie hergestellt wird und was sie so besonders macht.

Der beliebte Morgenkaffee hat Konkurrenz bekommen. In immer mehr Haushalten greifen Morgenmuffel zum würzigen Milchklassiker Goldene Milch . Sie soll entzündungshemmend wirken und wird gleichzeitig wegen ihrer gesunden, vitalisierenden und entspannenden Wirkung getrunken.

Woraus besteht die Goldene Milch?

Wie wirkt Goldene Milch?

Die Goldene Milch gilt in der ayurvedischen Lehre seit Jahrhunderten als heilendes, anregendes und reinigendes Getränk. Ihr wird eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Sie soll sich positiv auf die Verdauung auswirken, bei Schlafstörungen helfen und die Immunabwehr stärken und sogar die Konzentration fördern. Wissenschaftlich erwiesen ist das alles allerdings nicht.

Wann sollte man Goldene Milch am Tag trinken?

Die Goldene Milch eignet sich super als Ersatz für den klassischen Kaffee am Morgen. Die Gewürze kurbeln den Stoffwechsel an und machen den Start in den Tag etwas leichter. Und das Gute: Da Goldene Milch – bis auf die Süßungsmittel – nur aus gesunden, natürlichen Zutaten besteht, kann sie auch bedenkenlos gerne jeden Tag genossen werden.