Kochen mit Fenchel : Vielseitige Knolle

Info

Fenchelsalat mit Apfel und Gurke

Zutaten (für vier Personen): 1 Knolle Fenchel, 1 kleine Salatgurke, 1 Apfel (zum Beispiel Pink Lady), Saft von einer Zitrone, eine Hand voll frischer Minzblätter, Olivenöl, Salz und Pfeffer, ½ Teelöffel Currypulver

Zubereitung: Fenchel waschen, halbieren und den Strunk keilförmig entfernen. Den Fenchel fein hobeln und das Grün fein hacken. Die Gurke gut waschen und je nach Geschmack mit oder ohne Schale in feine Scheiben schneiden. Den Apfel halbieren, entkernen und in sehr dünne Scheiben schneiden. Alles zusammen in eine Schüssel geben. Die Minzblätter fein hacken und mit Öl, Zitronensaft und den Gewürzen verrühren. Die fertige Soße über die Fenchel-, Gurken- und Apfelscheibchen geben und verrühren. Nochmal mit etwas Zucker abschmecken und das Ganze etwas ziehen lassen.

Fenchel mit Oliven

Zutaten (für 4 Personen): 600 Gramm Fenchelknollen, 4 Schalotten, 1-2 Knoblauchzehen, 4 Esslöffel Olivenöl, 12-16 schwarze Oliven ohne Kern, 2-4 Zweige Thymian, 1 Zweig Rosmarin, 2 kleine Lorbeerblätter, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 6 Esslöffel trockener Weißwein, 500 Gramm passierte Tomaten (Fertigprodukt), 50 Gramm frisch geriebener Parmesan

Zubereitung: Die Fenchelknolle putzen und das Grün beiseite stellen. Die Knollen waschen und vierteln. Schalotten und Knoblauch schälen und fein hacken. Zwei Esslöffel Öl in einer Kasserolle oder einem für den Ofen geeigneten Topf erhitzen und Schalotten und Knoblauch darin glasig braten. Den Fenchel zufügen und mit andünsten. Die Oliven kurz abspülen und abtropfen lassen. Die Kräuter abspülen und den Rosmarinzweig in vier Teile schneiden. Die Kräuter und die Lorbeerblätter unter die Fenchelknollen schieben. Die Knollen mit Salz und Pfeffer würzen und mit Wein beträufeln. Die Oliven dann über den Fenchel streuen und anschließend die passierten Tomaten darüber geben.

Den Topf oder die Kasserolle mit Deckel schließen und bei 175 Grad in den Ofen stellen. Den Fenchel etwa 30 Minuten garen, manchmal braucht er auch länger. Er sollte noch etwas Biss haben und nicht zu weich sein, aber auch nicht zu knackig. Fünf Minuten vor Ende der Garzeit den geriebenen Parmesan über das Gemüse streuen und bei geöffnetem Deckel etwas braun werden lassen. Vor dem Servieren noch das fein gehackte Fenchelgrün über das Gemüse geben. Das Gemüse passt bestens zu pochiertem oder gebratenem Fisch. Man kann es aber auch als alleinige Mahlzeit essen, dann aber etwas mehr Menge einplanen.

Gemüsegratin mit Fenchel

Zutaten (für vier Personen): 1,2 Kilogramm Gemüse (Fenchel, Kartoffel, Möhren, Zucchini, Pilze, Lauch), 4 Knoblauchzehen, 1 Bund Frühlingszwiebel, 1 Bio-Zitrone, etwas Olivenöl, 250 Gramm Sahne, 100 Gramm Cocktailtomaten, 2 Esslöffel Pinienkerne, 2 Mozzarella-Kugeln (250 Gramm), etwas Butter

Zubereitung: Den Fenchel und allen anderen Gemüse waschen, putzen und schälen. Alle in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Die Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Die Tomaten waschen und halbieren. Eine feuerfeste Form mit etwas Olivenöl ausreiben und das Gemüse in Lagen, ohne die Tomaten, darauf verteilen. Jede Lage mit Salz und Pfeffer würzen und etwas Knoblauch und Frühlingszwiebel dazugeben.

Die Zitrone heiß abwaschen und die Schale abreiben. Eine Hälfte auspressen und den Saft mit dem Abrieb und der Sahne vermengen. Diese Flüssigkeit über das Gemüse geben, am besten vom Rand her. Nun die Tomatenhälften mit der Schnittfläche nach unten auf das Gemüse legen und die Pinienkerne dazwischen verteilen. Den Mozzarella würfeln und mit der Butter in Stückchen ebenfalls obendrauf verteilen. Das Gratin anschließend im vorgeheizten Ofen bei ca. 160 Grad (Umluft) backen.