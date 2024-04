Alles rund um den Spargel Frisch vom Feld

Zwar gibt es auch schon in Februar und März Spargel aus Spanien oder Griechenland. Aber Spargel aus der Region schmeckt nicht zuletzt deswegen so gut, weil es bei diesem empfindlichen Gemüse ganz besonders auf die Frische ankommt. Sobald Spargel gestochen ist, verliert er stündlich an Frische, Aroma, Zartheit und Geschmack. Am leckersten und besten ist der Spargel, der noch am Tag der Ernte verspeist wird. Ganz besonders frische Ware gibt es daher direkt beim Erzeuger oder auf dem Markt.