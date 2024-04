Testphase in Berlin Rewe eröffnet erste rein vegane Supermarktfiliale

Die Supermarktkette Rewe hat in Berlin testweise eine Filiale mit rein pflanzlichen Produkten eröffnet. Ob Obst, Backwaren oder Drogerieartikel, in dem Geschäft ist alles vegan, wie Rewe am Mittwoch mitteilte. „Wir versprechen uns in erster Linie Lerneffekte für unsere klassischen Supermärkte“, teilte Rewe-Vorstand Peter Maly mit. „Hier an der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain haben wir die Chance, noch mehr neuen Produkten und Marken den Weg ins Supermarktregal zu ebnen.“