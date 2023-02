Im Arbeitsleben weiterkommen Strategie für die berufliche Zukunft

Die persönliche Karriere kann geplant werden. Dabei spielen eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation und das Festlegen konkreter Ziele eine wichtige Rolle. „Man bleibt am Anfang ganz bei sich selbst“, rät Gesa Weinand, Senior Coach und Geschäftsführerin der New Perspective CC GmbH. „Dabei helfen Reflexionsfragen wie: Wer bin ich? Was macht mich als Persönlichkeit aus? Welche Werte habe ich? Was kann ich?“ Darüber hinaus sollte man hinterfragen, welche Aspekte bei der Arbeit besonders wichtig sind, wie beispielsweise Homeoffice-Möglichkeiten.