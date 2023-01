Jobsuche Warnsignale im Bewerbungsprozess

Hält ein Unternehmen, was es bei der Personalsuche verspricht? Das ist für Bewerber nicht immer leicht herauszufinden. Denn nicht alle Firmen seien so gut, wie sie sich auf den ersten Blick verkaufen, schreibt der Coach Henryk Lüderitz in einem Blog-Beitrag auf dem Karriereportal Xing. Er nennt Warnsignale, auf die Bewerber im Recruitingprozess achten können, um kein „böses Erwachen“ nach der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags zu erleben.