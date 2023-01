Ausbildung 2023 Gute Chancen nach dem Schulabschluss

Ausbildungsbeginn ist in diesem Jahr am 1. August oder 1. September. Bis zu welchem Zeitpunkt die schriftliche Bewerbung vorliegen sollte, ist besonders von der Branche, der Beliebtheit des Ausbildungsberufs und der Größe des Unternehmens abhängig. In der Regel gilt: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Faustregel besagt, dass man sich für eine betriebliche Ausbildung etwa ein Jahr vor dem Schulabschluss bewerben sollte. Bei Banken und Versicherungen endet die Bewerbungsfrist meistens schon im Spätsommer oder Herbst des Vorjahres. Bei kleinen und mittelständischen Betrieben ist eine Einstellung aber auch kurzfristig möglich. „Bis zum Sommer wird vermittelt und versucht, Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen möchten, unterzubringen“, sagt Frauke Kerkmann, Sprecherin der Handwerkskammer Düsseldorf.