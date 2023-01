Aktuelles Gerichtsurteil Wann Feiern während der Krankschreibung den Job kosten kann

Denn dann ist von einer vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit auszugehen. So urteilte das Arbeitsgericht Siegburg. Im konkreten Fall, auf den der Bund-Verlag hinweist, meldete sich eine im Pflegebereich tätige Frau für zwei Spätdienste am Wochenende krank. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ließ sie sich allerdings auf einer Party fotografieren. Die Bilder veröffentlichte sie in ihrem Status bei einem Messaging-Dienst. Auch auf der Seite des Partyveranstalters waren sie zu finden. Der Arbeitgeber der Frau kündigte ihr daraufhin fristlos. Die von ihr dagegen erhobene Kündigungsschutzklage wies das Arbeitsgericht Siegburg ab (Aktenzeichen 5 Ca 1200/22).