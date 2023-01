Start ins Berufsleben Unglücklich in der Ausbildung

Wer unsicher ist, sollte sich im ersten Schritt einige Fragen stellen und ehrlich beantworten: Macht mir das, was ich in der Ausbildung tue, Spaß? Habe ich einen Zugang zu diesem Beruf? Interessiert mich das, was ich im Betrieb und in der Berufsschule lerne? Bin ich neugierig darauf? Bin ich zufrieden, wenn ich am Ende des Arbeitstags etwas geschaffen habe? Und wenn ich unzufrieden bin: Liegt es an meinem Ausbildungsberuf oder eher am Umfeld?