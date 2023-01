Ausbildung Azubis können sich für ihre Rechte einsetzen

Und was kann die jungen Leute motivieren, sich selbst in die Jugend- und Auszubildendenvertretung wählen zu lassen? „Hauptmotiv für ein Engagement dürfte der Wunsch sein, sich für die jugendlichen Kollegen und Azubis einzusetzen und deren Arbeitsbedingungen zu verbessern“, sagt Opitz. Allerdings haben Vertreter der JAV auch besondere Ansprüche: So garantiert das Gesetz den JAV-Vertretern die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit – „wenn das JAV-Mitglied dies innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung der Ausbildung schriftlich beim Arbeitgeber geltend macht“, erklärt Opitz.