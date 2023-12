Hommage an seine Karriere Roland Kaiser bekommt eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds

Schlagerstar Roland Kaiser bekommt eine eigene Wachsfigur im Kabinett von Madame Tussauds in Berlin. Im Sommer 2024 soll sie enthüllt werden, wie Madame Tussauds am Donnerstag in der Hauptstadt mitteilte. Dies sei eine Hommage an Kaisers „beeindruckende 50-jährige Bühnenkarriere“. Der 71-Jährige war den Angaben zufolge im Juni eigens für 400 Fotoaufnahmen und Vermessungen in Berlin.