Fernstudium : Fernstudium während der Kurzarbeit

Wer in der Kurzarbeit eine Weiterbildung macht, kann staatliche Bildungsprämien beantragen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Weiterqualifikationen werden von Bund und Ländern gefördert. Die Fortbildung bietet Menschen in Kurzarbeit interessante Perspektiven und wird auch für Arbeitgeber immer wichtiger.

In Zeiten der Corona-Pandemie haben zahlreiche Betriebe ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Um die neu gewonnene Zeit sinnvoll zu nutzen, können Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Unterstützungen für eine Weiterbildung in Anspruch nehmen.