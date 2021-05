Bildung in Moers : Berufskolleg vergibt erstmals Bachelor-Abschluss

Moers Die Absolventen erhalten Mitte Juni einen Abschluss mit zwei Titeln: Staatlich geprüfter Techniker und „Bachelor Professional“. Kurz zuvor, am 1. Juni, lädt das Berufskolleg für Technik zu einem Info-Abend über die Bildungsangebote ein.

Mitte Juni stehen die Absolventen der Weiterbildung „Staatlich geprüfter Techniker“ an einer langen Wäscheleine, um dort ihre Abschlusszeugnisse beim Berufskolleg für Technik Moers aus den Wäscheklammern zu lösen, die alphabetisch geordnet sind, wie es mit der Pandemie neue Tradition geworden ist. Sie zählen bundesweit zu den ersten Absolventen, auf deren Dokumenten nicht nur „Staatlich geprüfte Technikerin“ oder „Staatliche geprüfter Techniker“ steht, sondern auch „Bachelor Professional in Technik“.

„Der Techniker-Abschluss ist ein beruflicher Abschluss, den es in anderen EU-Ländern nicht gibt“, erläutert BKTM-Abteilungsleiter Holger Lembken. „Von der Europäischen Union kam die Vorgabe, diesen Abschluss in das europäische Abschlusssystem EQR einzuordnen. Das Schul- und Bildungsministerium in Nordrhein-Westfalen unter Ministerin Yvonne Gebauer setzte diese Vorgabe schneller um als Schul- und Bildungsministerien in anderen Bundesländern. Da gleichzeitig die Weiterbildung zu „Staatlich geprüften Technikern“ nicht von allen Berufskollegs kontinuierlich angeboten wird, zählen die BKTM-Absolventen zu den ersten in Deutschland, die den Abschluss mit zwei Benennungen erhalten.