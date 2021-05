Rechtsanspruch auf Heimarbeit? : Homeoffice ist nicht Sache des Staates

Ein Drittel aller Beschäftigten arbeitet während der Corona-Krise von zuhause. Foto: dpa/Fabian Strauch

Meinung Das Homeoffice wird bereits jetzt zu einem Wahlkampfthema: SPD-Kanzlerkandidat Scholz will die Heimarbeit-Pflicht bis Ende Juni wie bisher vorgesehen beibehalten, CDU-Wirtschaftsminister Altmaier will sie lieber schon vorher lockern, wie die Industrie es wünscht. Die Grünen fordern sogar die Umwandlung der Pflicht in einen Rechtsanspruch der Beschäftigten. Wer hat nun Recht?