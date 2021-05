Fernstudium : Flexibel sein – Fernstudiengänge sind beliebter denn je

Weiterbildungen mit räumlicher und zeitlicher Flexibilität lassen sich in den Alltag besonders gut integrieren. Fernstudiengänge sind daher derzeit besonders gefragt.

Viele Fernstudienangebote entsprechen dem Ansatz des Blended Learning, bei dem sich Selbststudienphasen mit gemeinsamen Seminaren abwechseln. Die Lerneinheiten lassen sich abends oder am Wochenende erledigen und auch die Präsenzzeiten finden derzeit digital statt und können daher bequem von zu Hause absolviert werden. „Eine zunehmende Vielfalt digitaler Bildungsmedien bietet ein immer größeres Repertoire an E-Learning Komponenten, das via Lernplattform während des gesamten Semesters online zur Verfügung steht“, zeigt Klinkner das Angebot auf. Über das Portal erfolgt auch die Kommunikation der Studierenden und Dozenten. Die Leistungskontrolle erfolgt über Einsendeaufgaben, Projektarbeiten und Prüfungen. Während mündliche Prüfungen bereits per Videochat möglich sind, müssen Klausuren in der Regel unter Aufsicht absolviert werden. Einige Hochschulen verfügen über ein deutschlandweites Netz an Zentren und ermöglichen so eine kurze Anreise vom Wohnort.