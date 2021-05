Online-Angebote : VHS: Flexibel durch die Pandemie

HEILIGENHAUS Die Pandemie ist für das Team der VHS Velbert/Heiligenhaus ein echter Kraftakt. Verwaltungsaufwand, Digitalisierungsfragen und Kursbegleitungen beschäftigen das Team.

Trotz der Entwicklungen von Onlineangeboten gibt es einen extremen Kurseinbruch zu vermelden, die gute Nachricht allerdings: „Es sieht derzeit danach aus, dass wir das Jahr 2020 mit einer schwarzen Null abschließen können und nicht an unsere Reserven müssen“, sagt Henseling. Das liegt auch an der Flexibilität, die das aktuell zehnköpfige Team in der Hauptverwaltung in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat. Weg vom starren VHS-Betrieb, hin zu einem Dienstleistungsbetrieb in der Erwachsenen- und Familienbildung.