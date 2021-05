Flexibilität gefragt : CDU Leverkusen: Starre Regelung belastet Tagesmütter in der Pandemie

Leverkusen Paloma Krassa, Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin der Ratsfraktion, erreichen nach eigenem Bekunden Hilferufe wie „Ich weiß nicht mehr weiter“, „Ich bin am Ende meiner Kräfte”.

Die CDU-Ratsfraktion in Leverkusen fordert coronabedingt mehr Flexibilität in der Kinderbetreuung durch Tagesmütter und -väter, um diese zu entlasten. „Während die Betreuungszeit in den meisten Kitas um bis zu zehn Stunden reduziert wurde, müssen Tagespflegepersonen die volle Betreuungszeit anbieten“, erklärt Paloma Krassa, Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin der Fraktion, und bemängelt besonders eine Regelung, die auch in der Pandemie fortgilt: Demnach darf eine Tagesmutter bis zu fünf Kinder betreuen – muss dies dann aber auch persönlich tun. Weil viele Eltern ihre Kinder wegen Corona zu Hause lassen (müssen), führt dies laut CDU in Großtagespflegen im Extremfall dazu, dass zwei Tagesmütter gemeinsam zwei Kinder für bis zu neun Stunden betreuen, weil die Kinder jeweils auf eine der beiden angemeldet sind. Fachpolitikerin Krassa unterstützt deshalb die Tageseltern in ihrer Forderung, diese Regelung für die Zeit der Notbetreuung aufzuheben. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum sich die Pflegepersonen in solchen Fällen nicht abwechseln oder aufteilen und bis zu fünf Kinder alleine betreuen dürfen“, so Krassa. Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass es in der Tagespflege keine coronabedingten Stundenreduzierung gebe, könnten sich die Fachkräfte „somit wenigstens gegenseitig ein wenig entlasten“.