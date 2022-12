Regeln für Mieter in der Adventszeit Lichterketten, Tannenbäume und Co. — diese Rechte haben Mieter

Fluchtwege sind frei zu halten und Behinderungen oder Belästigungen von Nachbarn zu unterlassen. Wer also Duftkerzen im Treppenhaus aufstellt oder mit Zimtspray den Hausflur einnebelt, der nutzt das Gemeinschaftseigentum bestimmungswidrig. Und wer einen Tannenbaum in den Flur stellt, dürfte Probleme mit dem Brandschutz bekommen. „Nachbarn sollten also bei der Deko aufeinander Rücksicht nehmen. Ein Adventskranz an der Wohnungstür ist aber kein Problem“, so Amaya.