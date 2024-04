Welche Regionen betroffen sind Absturz bei den Baugenehmigungen in NRW

Wobei natürlich die hohen Baukosten und die hohen Zinsen im vergangenen Jahr auch maßgebliche Gründe für den extremen Rückgang bei den Genehmigungszahlen gewesen sind. Die Zahlen, die die nordrhein-westfälische Statistikbehörde IT NRW am Mittwoch veröffentlicht hat, sprechen Bände: Aufs Jahr gerechnet betrug der Rückgang bei den Wohnungsgenehmigungen mehr als 26 Prozent, in ungefähr gleichem Ausmaß fiel die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen in Wohngebäuden. Nimmt man nur die Zahl der Wohnungen in sogenannten Nichtwohngebäuden (also beispielsweise über einer Bank, einem Bürogebäude oder einer Handelsimmobilie), beträgt das Minus im Bundesland 30 Prozent. Will man der Statistik etwas Positives abgewinnen, schaut man auf die letzten drei Monate des vergangenen Jahres: Bis September 2023 hatte das Minus in Nordrhein-Westfalen noch bei mehr als 29 Prozent gelegen, im gesamten vierten Quartal betrug der Rückgang demnach nur noch 15 Prozent.