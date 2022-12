Zimmer, Größe und mehr im Vergleich So durchschnittlich wohnt Mönchengladbach

2ZKDB, 86 qm – so einfach lässt sich die Mönchengladbacher Durchschnittswohnung beschreiben. Wer im Wohnungsanzeigen-Jargon weniger bewandert ist, dem sei die Übersetzung verraten: Zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad, 86 Quadratmeter. Klingt heimelig. Mag der Wohnraum in der Stadt auch zu wenig sein und die Stadt mehr Unterkünfte für ihre Bürger benötigen. Wer aber einmal eine Bleibe hat, der hat in Mönchengladbach eigentlich auch jede Mange Platz. Denn in keiner anderen Großstadt im Regierungsbezirk Düsseldorf haben die Einwohner im Durchschnitt mehr Wohnraum zur Verfügung als in Mönchengladbach. Und der Platz wird auch immer mehr, wie aus einer Analyse des Statistischen Landesamtes it.NRW hervorgeht.