Checkliste Welche Notausrüstung ins Auto gehört

Hinter die Fahrer-Sonnenblende sollten Besitzer eine Rettungskarte klemmen. „Auf ihr sind für Rettungskräfte wichtige Informationen zum Auto hinterlegt, damit sie die Insassen nach einem Unfall schnell befreien können“, sagt Wolfgang Sigloch von der Prüforganisation Dekra. Die Rettungskarte gibt es vom Autohersteller oder zum Beispiel auch über die Seiten von Dekra, dem ADAC oder der Prüforganisation GTÜ. Für GTÜ-Geschäftsführerin Dimitra Theocharidou-Sohns gehört unter anderem auch eine Taschenlampe an Bord. „Auch wenn Smartphones eine Taschenlampe integriert haben, kann eine kleine Lampe bei der Fehlersuche besser helfen“, sagt sie. „Sie passt unters Auto, in kleine Ecken und geht nicht so leicht kaputt wie die sensiblen Displays von Smartphones.“