Feuerwehr Rheurdt : Kleine Rettungskarte ist eine große Hilfe

Rheurdt Gemeinde und Feuerwehr, Autohaus Mölders und Provinzial Versicherung Paeßens starten gemeinsam ein Vorhaben, um die Arbeit der Feuerwehrleute zu erleichtern und Gefahren zu verringen.

Einsatz in Kempen : Feuerwehr löscht Garagenbrand in Kamperlings

Die Rettungskarte gehört entweder unter die Sonnenblende oder ins Handschuhfach. Damit die Feuerwehr auch weiß, dass sich tatsächlich eine Rettungskarte an Bord befindet, haben die Rheurdter Wehrleute nun gemeinsam mit der Provinzial Geschäftsstelle Paeßens und dem Autohaus Mölders entsprechende Hinweis-Aufkleber produziert. In drei Sprachen signalisieren diese unmissverständlich, dass eine Rettungskarte im Fahrzeug verstaut ist. Der Aufkleber sollte von innen auf die Windschutzscheibe geklebt werden. „Die Freiwillige Feuerwehr rückt immer wieder zu teils schweren Verkehrsunfällen aus“, sagt Markus Gehrmann. „Oft entscheiden wenige Augenblicke über Leben und Tod. Der kleine Hinweis Rettungskarte kann dann eine große Hilfe sein. „Wir als Versicherer unterstützen so eine wichtige Aktion herzlich gern und legen die Hinweis-Aufkleber samt Flyer auch in unserer Geschäftsstelle aus“, stellt Daniel Paeßens klar. So können Autofahrerinnen und Autofahrer dafür sorgen, dass ihre Rettung im Unglücksfall beschleunigt und vereinfacht wird.“