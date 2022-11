Teurer Zusatzstoff Was Sie über AdBlue wissen müssen

Wo kaufe ich den Zusatzstoff? - An manchen Tankstellen können Pkw AdBlue an der Zahlsäule tanken. Außerdem gibt es den Stoff bei Werkstätten, Tankstellen oder Baumärkten in Kanistern zu kaufen. Der ADAC rät vor dem Kauf zum Preisvergleich: Pro Liter reicht die Preisspanne von rund 1,50 bis 4 Euro je Liter.