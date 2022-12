Ratgeber Auto So kommen Sie sicher durch den Winter – Tipps vom ADAC

Zuerst einmal sollten die richtigen Reifen aufgezogen sein. Wer bei winterlicher Witterung mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiere eine Strafe. Zudem sollte der Frostschutz überprüft werden, so Müther. Die Mittel schützen das Kühlsystem auch bei minus 25 Grad vor Eis. Den Frostschutzgehalt in der Kühlflüssigkeit könne man mit einem sogenannten Frostschutzheber überprüfen. Dieser saugt etwas Flüssigkeit an und zeigt dann auf einer Skala, wie hoch der Frostschutzgehalt ist. Vereist die Kühlanlage, könne das Motorschäden zur Folge haben.