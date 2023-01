Kreuzung in Viersen Unfall an Auffahrt der Autobahn 61 in Viersen

Den Angaben zufolge kam der 40-Jährige gegen 7.10 Uhr mit seinem Auto aus Richtung Viersen-Süchteln und wollte nach links auf die Autobahn abbiegen. Von Dülken in Richtung Süchteln sei ein 30-jähriger Viersener gefahren. Der Kaarster sei abgebogen, ohne auf den Gegenverkehr zu achten und habe dem Viersener so die Vorfahrt genommen. „Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos dann zusammen“, berichtete die Polizei-Sprecherin weiter. Die Fahrer seien per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten sei der Verkehr, der in Richtung Süchteln floss, über die Autobahn abgeleitet worden.