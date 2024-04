Tipps für Alleinreisende So lernen Sie am einfachsten Menschen auf Reisen kennen

Hotels sind vor allem eins: privat. Zwar kann man auch in der Lobby oder beim Frühstück neue Menschen kennenlernen, doch bleibt es meist bei flüchtigen Begegnungen. Um wirklich neue Menschen kennenzulernen, lohnt es sich beispielsweise ein Hostel oder AirBnB zu buchen. Hostels bieten oft die Möglichkeit von Mehrbettzimmern an, so dass man in direktem Kontakt mit anderen steht. Zumal sind Menschen, die diese Option wählen, in vielen Fällen auch alleinreisend und offen für neue Kontakte. Auch bieten viele Hostels einen Gemeinschaftsraum bis hin zu gemeinschaftlichen Aktivitäten an.