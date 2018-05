BGH urteilt: Streit um Dashcams - Datenschutz versus Aufklärung

Karlsruhe/Magdeburg Hinter der Windschutzscheibe montierte Minikameras zeichnen alles auf, was vor dem Auto passiert - das birgt Chancen, aber auch Risiken. Unklar ist bislang, ob die Aufnahmen bei einem Unfallprozess genutzt werden dürfen. Jetzt will der BGH die Richtung vorgeben.

In zahlreichen Autos fährt eine Dashcam mit, die den Verlauf der Fahrt aufzeichnet - das ist praktisch bei Verkehrsrowdys oder einem Unfall. Doch dürfen die Aufnahmen der kleinen Videokamera am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe als Beweis verwertet werden, wenn es wirklich mal gekracht hat? Darüber urteilt am Dienstag der Bundesgerichtshof (BGH) (Aktenzeichen: VI ZR 233/17).