Euro-6d-temp-Norm: Dieses günstigen Diesel können Sie getrost kaufen

Düsseldorf Auch jetzt kann man getrost einen Diesel-Neuwagen kaufen. Doch sollte man dann unbedingt ein Modell wählen, das die Abgasnorm Euro 6d-temp erfüllt. Das Angebot ist klein, vor allem, wenn es ein günstiges Modell sein soll. Ein paar gibt es aber doch.

Die Auswahl an wirklich sauberen Diesel-Modellen ist aktuell noch sehr klein. Längst noch nicht alle in Deutschland angebotenen Neuwagen sind auf dem Stand der strengsten Abgasnorm Euro 6d-temp. Vor allem im unteren Preissegment ist das Angebot mau. Wir haben die fünf günstigsten Sauber-Diesel rausgesucht, die aktuell bestellt werden können.

75 kW/100 PS, ab 20.950 Euro: Der kompakte Franzose ist gleich mit drei unterschiedlichen Euro-6d-temp-Dieseln zu haben. Verpflanzt sind die Vierzylinder in einen eleganten Fünftürer, der sich bei Ambiente und Fahrverhalten stärker als zuletzt von der Marke gewohnt am VW Golf orientiert.



Das Angebot an Modellen wird in den kommenden Monaten weiter wachsen, spätestens im Herbst 2019 müssen alle Neuwagen die Abgasnorm Euro 6d-temp erfüllen.