Sorgen um Ex-Tour-Sieger : Radprofi Egan Bernal nach Unfall in Kolumbien in Klinik

Radprofi Egan Bernal nach Unfall in Kolumbien in Klinik

Bogota Der kolumbianische Radprofi Egan Bernal hat in seinem Heimatland einen schweren Unfall im Training gehabt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Der frühere Tour-de-France-Gewinner Egan Bernal ist nach einem Trainingsunfall in seinem Heimatland Kolumbien in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte sein britisches Ineos-Grenadiers-Team am Montag mit. Demnach ist der Zustand des 25-Jährigen "stabil". Weiteren offiziellen Angaben zufolge soll Bernal "leichte Verletzungen" erlitten haben.