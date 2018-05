Wohnmobil und Caravan - wichtige Pflegetipps vor der großen Fahrt

Düsseldorf Fehlt die Kabeltrommel, ist das auf dem Campingplatz ärgerlich, aber ein lösbares Problem. Sind aber Fensterdichtungen porös, der Gasherd kaputt oder gar die HU abgelaufen, ist das folgenreicher. Tipps für einen erfolgreichen Saisonstart mit dem Reisemobil.

Ein Wohnmobil müssen Besitzer bereits einige Wochen vor dem Start in den Urlaub fit machen. Sonst treten schnell unerwartete Probleme auf. Der Caravaning Industrie Verband, der ADAC sowie Experten weiterer Organisationen geben die wichtigsten Tipps für den Start in die Reisemobil- und Caravansaison.

Neben der großen Putzaktion gibt es Grundsätzliches zu beachten - wie bei jedem Pkw. So müssen Scheinwerfer, Brems- und Rückleuchten sowie Blinker geprüft werden. Stimmen die Füllstände von Bremsflüssigkeit, Kühlmittel, Öl und Wischwasser? Tut es die Fußbremse noch, ist die Feststellbremse einsatzbereit? Bei Wohnanhängern müssen vor allem Auflaufbremse und Seilzüge den Check bestehen.

Reifen können laut Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk bei Reisemobilen aufgrund längerer Standzeiten schneller altern. Nach sechs Jahren kann die Gummimischung so weit ausgehärtet sein, dass sich dies negativ auf den Bremsweg auswirkt. Im Zweifel hilft ein Fachhändler weiter. Auch die Batterie sollte gecheckt werden: Ist die Spannung niedrig? Bitte laden.

„Von oben nach unten“

Wie zu Hause eignen sich für die Toilette gängige Reiniger und für Kalkablagerungen in der Nasszelle oder am Wasserhahn in der Kochzeile normale Essigreiniger. Flecken auf den Polstern bearbeitet man mit Allzweckreiniger und Schwamm oder speziellen Reinigungsschäumen. Bei Kunststoffteilen kann oft auf teure Spezialreiniger zugunsten einfacher Seifenlauge verzichtet werden.