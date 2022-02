„Trümmerfeld“ bei Nettetal : A61 muss nach Lkw-Unfall saniert werden

Foto: Günter Jungmann 13 Bilder A61 nach schwerem Unfall voll gesperrt

Nettetal Auf der A61 kam es am Dienstag zu einem schweren Lkw-Unfall. Auch am Mittwochmorgen dauern die Aufräumarbeiten an. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist unklar.

Nach einem schweren Lkw-Unfall am Dienstagvormittag muss die Fahrbahn saniert werden. Dazu werden von Donnerstag bis voraussichtlich Samstag einzelne Fahrspuren gesperrt. Hintergrund: Rund tausend Liter Dieselkraftstoff waren bei dem Unfall in den offenporigen Flüsterasphalt gesickert.

Am Dienstag um 10.45 Uhr hatte ein Getreidelaster die Mittelleitplanke der A61 durchbrochen und war auf die Seite gekippt. Dabei ergoss sich ein Großteil der Ladung auf die Fahrbahnen. Der 52-jährige Fahrer wurde im Fahrerhaus eingeklemmt, konnte erst nach Stunden befreit werden. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Vermutlich hatte ein geplatzter Reifen den Unfall verursacht.

Die Fahrstreifen Richtung Venlo wurden am Dienstagabend wieder für den Verkehr freigegeben, am Mittwochnachmittag konnten Autos auch wieder in Gegenrichtung fahren, wenn auch nur mit Tempo 60.

Weil die Rettung des Lkw-Fahrers viel Zeit kostete, konnten Diesel und Öl über Stunden in den Asphalt sickern. Der muss nun gesäubert werden. Deshalb werden einzelne Fahrspuren am Donnerstag erneut gesperrt. An drei Tagen werden zunächst die linke und dann die rechte Spur aufgefräst und neu asphaltiert.

(ldi/dpa)