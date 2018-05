Autolack - wo die Unterschiede liegen: Uni, Metallic, Perleffekt oder Flip-Flop

Düsseldorf Konfiguriert man sein neues Auto, hat man schier unendlich viele Auswahlmöglichkeiten: Modell, Motor, Ausstattung, Assistenzsysteme, sonstiges Zubehör - und der Autolack. Uni-, Metallic-, Perleffekt- oder ein Flip-Flop-Lack gefällig? Was bedeutet das eigentlich alles?

"Jeder Kunde kann seinen Wagen beliebig anstreichen lassen, wenn der Wagen nur schwarz ist", sagte Autobauer Henry Ford vor fast 100 Jahren über sein legendäres T-Modell. Das ist längst vorbei. Heute bietet allein Lackhersteller BASF Coatings in Europa mehr als 600 Farbtöne an.

Jeder Autolack ist in mehreren Schichten aufgebaut. Jede hat spezielle Aufgaben, unter anderem den Schutz vor Rost und Umwelteinflüssen wie UV-Licht. Die Schicht, die man von außen sehen kann, ist der Basislack. Der besteht in der Regel aus Farbpigmenten und - je nach Typ - zusätzlich noch einem Effekt. "Und obendrauf kommt dann Klarlack", sagt Gutjahr. Klarlacke als oberste Schicht kommen standardmäßig seit den 1980ern zum Einsatz, waren früher bei einfachen Unilacken nicht immer üblich.

Oft nur ein Lack pro Modell kostenlos

Unilack hat keine Effektpigmente und ist meist der günstigste Typ. Viele Autohersteller bieten ihn ohne Aufpreis an. Doch oft nur in einer kleinen Farbauswahl. Beim VW Golf etwa ist aktuell nur Urano-Grau kostenlos, beim Opel Astra Indigo-Blau. Pigmentintensivere Farben wie Rot sind auch in Uni deutlich teurer. Tornado-Rot etwa kostet bei VW 230 Euro Aufpreis, Lava-Rot bei Opel 300 Euro.

Das liegt auch an der Nachfrage: "Dunkle Farben wie Grau, Schwarz und Blau sowie Silbermetallic werden häufiger gewählt", sagt Christian Buhlmann von VW. Tornadorot etwa ordern die Kunden nur bei einigen Modellen häufiger, etwa beim Sportmodell GTI. Der kompakte 308 von Peugeot zeigt sich auch als graue Maus am günstigsten. Hier kostet Hurrican Grau keinen Aufpreis.

Lack mit Flip-Flop-Effekt oder Mattlack

Wer sehr bunte und leuchtende Farben möchte, dem rät Gutjahr in der Regel zu einer Uni- oder Perleffekt-Lackierung. "Wenn ich das Auto in seiner Linienführung besser sehen möchte, dann nehme ich einen Metalliclack."

Doch es gibt noch sehr viel mehr Effektlacke. Mattlack etwa: Hier folgt als Abschluss kein glänzender, sondern mattierter Klarlack. Lack mit so genanntem Flip-Flop-Effekt bricht das Licht je nach Winkel unterschiedlich. So kann sich beispielsweise ein roter Farbbereich mit einem grünen auf der Karosserie abwechseln.

Für ein ganz tiefschwarzes Auto rät Petzoldt zu Unischwarz. Das ist produktionsbedingt meist billiger als Metallic- oder Perleffekt-Varianten. Und jede Beimischung von Effektpigmenten reflektiert das Licht - egal, ob kleine Glimmer wie beim Perleffekt oder eben Metallteilchen bei Metallic. Mit etwas Abstand könne die Lackoberfläche dann matschig grau wirken, so Petzoldt. "Die Tiefe fehlt einem Schwarz in dem Moment, wenn ein Effektpigment dabei ist."

Wie die Autofarbe wirkt, sieht man nur am Original

Doch wie sucht man am besten aus - nach Prospekt oder am Konfigurator im Netz? "Am besten am Original im Autohaus", sagt Gutjahr. Denn die Lackwirkung sei nur sehr schwierig zu reproduzieren.