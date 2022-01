Tipps der Verbraucherzentrale : Diese Rechte haben Patienten beim Arztbesuch

Rhein-Berg/Wermelskirchen Patienten haben bei Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) klare Rechte. Und niemand muss sich sofort in der Praxis entscheiden, teilt die auch für Wermelskirchen zuständige Verbraucherzentrale in Bergisch Gladbach mit.

Was tun, wenn man in einer Arztpraxis eine Zusatzleistung angeboten bekommt, die privat zu bezahlen ist? Soll man zustimmen oder darf man ablehnen? Tatsächlich haben Patienten bei Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) klare Rechte. „Niemand muss sich sofort entscheiden“, sagt Brigitte Becker von der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bergisch Gladbach. Die Frage nach Nutzen und Schaden sei wichtig, ebenso die wirtschaftliche Aufklärung. Patienten hätten das Recht auf eine umfassende Aufklärung über Nutzen, Risiken und Alternativen zu der Leistung. Ebenso hätten sie das Recht auf eine angemessene Bedenkzeit. Nur der Arzt dürfe die Aufklärung übernehmen. Auch drängen dürfen Ärzte nicht. „Ohnehin sind Individuelle Gesundheitsleistungen nicht dringend, denn was medizinisch notwendig, wirtschaftlich und ausreichend ist, bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen“, sagt Brigitte Becker. Die Bezahlung sollte nur nach Kosteninformation und ordnungsgemäßer Rechnung erfolgen. Ärzte seien gesetzlich verpflichtet, Patienten vor der Behandlung darüber zu informieren, wenn die Krankenkasse die Kosten einer Untersuchung oder Behandlung nicht oder nur zum Teil übernimmt. Dazu sei ein schriftlicher Kostenvoranschlag nötig.