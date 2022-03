Unfall auf Brachter Straße : Zwei Verletzte bei Zusammenstoß im Gegenverkehr in Homberg

Homberg Die genaue Ursache des Unfalls steht noch nicht fest. Die Polizei schließt aber nicht aus, dass der Unfallfahrer während der Fahrt telefoniert hat.

(RP/jün) Ein 50-jähriger Velberter geriet am Montag mit seinem VW Polo aus bisher ungeklärter Ursache auf der Brachter Straße in Homberg in den Gegenverkehr und stieß dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Zwei Fahrzeugführer mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf mindestens 11.000 Euro.